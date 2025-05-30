Şikayetler arttı: X'e (Twitter) erişim sorunu

23.00’dan bu yana X’e (eski Twitter) erişim sorunu arttığına dair şikayetler arttı. Platformdaki akış düzgün yenilenmiyor veya yüklenmiyor.

Fotoğraf: TechCrunch

Elon Musk’ın platformu X’e birçok kullanıcı erişemedi. Google’da pek çok kişi erişim sorunuyla ilgili “Twitter çöktü mü?” diye arama yapıyor.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılar tarafından raporlandığı Downdetector sitesine göre X (Twitter) için bildirimler arttı. Sitede problemlerin olduğu belirtiliyor.

An itibarıyla (23:00) X için şikayet sayısı 7 bin 807’yi buldu. Şirkettense soruna dair bir açıklama gelmedi.