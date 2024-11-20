Barcelona Üniversitesi ‘nefreti teşvik’ gerekçesiyle X’i terk etti

İspanya’nın önemli yükseköğretim kurumlarından Barcelona Üniversitesi (UB), ‘nefreti teşvik’ ve ‘dezenformasyon’ gerekçesiyle sosyal medya platformu X’i terk etti.

Barcelona Üniversitesi. Fotoğraf: US News

Üniversite, X’teki tüm kurumsal ve kişisel hesapların kapattı.

Açıklamada, “UB, haklar ve özgürlükler, saygı, diyalog ve sosyal ve bilimsel sorumluluk söz konusu olduğunda tereddüt edemez” denildi ve ‘azınlıklara ayrımcılığın yapılmadığı, antidemokratik söylemlerin alevlenmediği alanlar’ aranması gerektiği vurgulandı.

Barcelona Üniversitesi’nin bu kararı, İngiliz The Guardian ve İspanyol La Vanguardia gazetesinin X’te paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıklamasının ardından geldi.

Üniversite, bu iki gazetenin ‘riskli ama kararlı bir adım atarak liderlik’ ettiğini belirtti.

The Guardian, X’i terk etme gerekçesini şöyle açıklamıştı:

“ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor.”