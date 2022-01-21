Sığındığı okulda sahiplenilen kedi Karamel ilk karnesini aldı: ‘2’nci dönemde başarılarının devamını dileriz’

Sığındığı okulda sahiplenilen ‘Karamel’ adlı kedi, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle temsili karne aldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki Rahmiye Malcıoğlu İlkokulu’na girdikten sonra okul yönetimi tarafından sahiplenilen kedi, yeni yuvasında yaşamaya devam ediyor.

Renklerinden dolayı ‘Karamel’ adı verilen kediye öğrenciler bakıyor, onunla yakından ilgileniyor.

Öğrencilerin yanı sıra Karamel’e de temsili bir karne hazırlanması çocukları mutlu etti.

Karamel’in karton üzerinde fotoğrafının yer aldığı karnede, “Sevgili Karamel, dönem boyu çok çalıştın. Çocukları motive etmek zor iştir. Bunu ustaca başardığın, onların sevgisine tüm tatlılığınla karşılık verdiğin için sana teşekkür ederiz. 2’nci dönem de başarılarının devamı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Karnelerini alan öğrenciler sevimli kediyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul Müdürü Mustafa Güneş, Karamel’in soğuk bir günde okula sığındığını ve sonrasında hiç ayrılmadığını söyledi.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiklerini belirten Güneş şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz çok sevinçli. Karnelerini alacaklar. Dinlenip tekrar okullarına dönecekler. Karamel de ilk karnesini aldı. Çocuklar motive etmesi bizi de sevindirdi. Karamel’i okulumuzun yeni bir üyesi olarak görüyoruz. Öğrencilerin okula geldiklerinde sabah ilk olarak, ‘Karamel nerede’ diye soruyorlar. Bu da çocukların onu sevip, sahiplendiklerini gösteriyor.”