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Yaramazlara biraz batar!

Sigarada bu sefer 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yılbaşında yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti.


5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.

TBP başkanı Aybaş “JTI firması yarından itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” dedi.

Böylelikle JTI grubunda fiyatlar şöyle oldu:

  • Winston Slender: 33 TL
  • Winston Deep Blue & Dark Blue: 33 TL
  • Winston: 34 TL
  • Winston Xsence Black&Gray: 36 TL
  • Camel Slender: 32 TL
  • Camel: 33 TL
  • Monte Carlo: 32 TL
  • LD: 32 TL

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