Sigarada bu sefer 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyurdu. Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yılbaşında yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti. 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International […]