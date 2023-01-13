Sigarada bu sefer 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyurdu.
Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yılbaşında yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti.
5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.
TBP başkanı Aybaş “JTI firması yarından itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” dedi.
Böylelikle JTI grubunda fiyatlar şöyle oldu:
- Winston Slender: 33 TL
- Winston Deep Blue & Dark Blue: 33 TL
- Winston: 34 TL
- Winston Xsence Black&Gray: 36 TL
- Camel Slender: 32 TL
- Camel: 33 TL
- Monte Carlo: 32 TL
- LD: 32 TL