Sifonlu tuvaletin ölümü

Venedik Mimarlık Bienali’nde, Finlandiya gereksiz su kullanımına sifonsuz tuvalet ‘huussi’yle dikkat çekiyor.

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Yarından sonra başlayacak 23. Venedik Mimarlık Bienali‘nde, Finlandiya pavyonunu ziyaret edenler açık alana kurulmuş bir ‘Huussi‘ ile karşılaşacak.

Huussi, Fince’de, insanların tuvalet ihtiyacını gidermesi için evin dışına kurulan küçük kulübeye deniyor. Dışkı ve idrarın kanalizasyon yerine doğrudan toprakla buluştuğu bu sistem elbette yalnızca Finlandiya’ya özgü değil. Anadolu da dahil dünyanın her yerinde binlerce yıl bu doğal yöntem kullanılmış, hala kullanılıyor.

Peki Finlandiya gibi modern bir Avrupa ülkesi, Mimarlık Bienali’ne neden ‘huussi’yle katılıyor.

Değişimin kilit oyuncuları

Bu sene Venedik Mimarlık Bienali küratörü Lesley Lokko, katılımcılardan ‘yarının şekillenmesinde rol oynayacak unsurlara’ odaklanmasını isteyince, Finlandiya, geleceği geçmişte aradı ve buldu da!

Sergi bugüne 2043 yılından bakıyor. Kurgusal bir belgesel film, 2000’lerin başında yaşayan insanların, (yani bizlerin!) sanitasyon ve atık konusunda ne kadar saçma davrandığını ortaya koyarken, bir başka videoda çözüm olarak Huussi’yi gösteriyor.

Milyarlarca insanın atıklarını temizlemek için hızla azalan tatlı su kaynaklarının kullanıldığı bir gezegende yaşayamayacağımızı söyleyen proje küratörü Arja Renell, “Atıklarımızı değerli bir kaynak olarak görmeye ve onlara bu şekilde davranmaya başladığımızda bir değişim yaşanacaktır” diyor.