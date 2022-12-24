İKSV’den ‘hayalet avcıları’na çağrı: Terk edilmiş yapıları birlikte belgeleyelim

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu küratörleri, Türkiye’nin dört bir yanında terk edilmiş ya da artık kullanılmayan yapıları belgelemek için çağrı yaptı.

Projenin küratörleri Sevince Bayrak ve Oral Göktaş Fotoğraflar: IKSV

Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın üstlendiği Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nun küratörleri, herkesi Türkiye’nin dört bir yanından terk edilmiş ya da artık kullanılmayan yapıları belgelemeye çağırıyor.

Hemen her kentte bulunan, irili ufaklı atıl yapılar, böylece kolektif olarak belgelenecek ve mayıs ayında açılacak serginin bir parçası olacak.

Bu amaçla yapılan açık çağrıya yanıt vermek için Türkiye genelinde herhangi bir kentte, kullanılmayan yapıların fotoğraf ya da videoları projenin Instagram hesabından #hayaletavcıları2023 etiketiyle paylaşılabilir ya da şu adrese e-posta ile iletilebilirsiniz.

Venedik Bienali Türk Pavyonu bittiğinde böyle görünecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), sergide yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla bir açık çağrı yapmış ve Aslı Çiçek, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Neyran Turan, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar’dan oluşan Seçici Kurul, açık çağrıya gelen toplam 24 proje arasından yaptığı değerlendirme sonucunda, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği ‘Hayalet Hikayeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi’ adlı projeyi, 20 Mayıs–26 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyarete açılacak Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenmek üzere seçmişti.

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki sergi İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.