Şiddetli rüzgar nedeniyle kano devrilmişti: Sporcunun cesedi Sapanca Gölü'nde bulundu

Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu kaybolan sporcunun cesedi bulundu.

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Dün yedi sporcu ve bir eğitmen Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü’ne açılmıştı. Sekiz kişiyi taşıyan kano şiddetli rüzgar sonucu devrildi. Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden 15 yaşındaki Kağan Ege Baran gölde kayboldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ile Yalova deniz polisi, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Ankara ve Samsun’dan emniyet ekiplerinden oluşan 110 kişilik personel, 11 bot, dört dron, iki sonar cihazı, 33 araç ve bir helikopter genci aramak için görevlendirildi.

Ekipler, Baran’ın cesedini kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta buldu.

Sporcunun cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürüldü.