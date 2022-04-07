Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra 15 yıl hapis cezası

Kocaeli’nde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden kadın, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı; 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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AA’nın aktardığına göre Damla K. 24 Ağustos 2015’te piknik tüpüyle kafasına vurduğu eşi Fikret K.’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianamede, sanığa, TCK’nın ilgili maddesi uyarınca ‘meşru savunma ve zorunluluk hali’ kapsamında ceza verilmesine yer olmadığı belirtilmişti.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme heyeti, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin mevcut dosya durumuna göre ‘meşru savunma ve zorunluluk hali’ kapsamında değil, ‘haksız tahrik‘ altında işlendiğini belirterek beraat kararını bozmuştu.

‘Eşine sürekli şiddet uyguladı’

Aynı mahkemede yeniden görülen davada duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında maktulün, eşi olan sanığa karşı sürekli sözlü ve fiili şiddet uyguladığını, suç tarihinde de tanık ve sanık anlatımlarına göre maktulün sanığa sebepsiz yere şiddet uyguladığını aktardı. Sanığın, maktulü uyuduğu esnada öldürdüğü ancak maktulün sanığa karşı gerçekleştirdiği eylemlerin ağır tahrik niteliğinde olduğunu belirten savcı, sanığın ‘eşini kasten öldürme‘ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Anıl Acurman da esas hakkındaki savunmasında, maktulün olay gecesi müvekkilini öldüreceğini beyan ettiğini ifade ederek ‘ceza verilmesine yer olmadığı‘ kararının verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Damla K. ise kızlarının hayatını düşündüğünü, kendisine ve çocuklarına sahip çıkacak kimsenin olmadığını söyledi.

‘Feci şekilde dövdü ve öldüreceğini söyledi’

Amacının kesinlikle öldürmek olmadığını ifade eden sanık Damla K. “Beni öldüreceğinden korktum. Öncesinde de anlattığım gibi olay günü beni çok feci şekilde dövdü. Öldüreceğini söyledi. Zaten hayatımdan ve çocuklarımın hayatından endişe duyarak yaşıyordum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, ‘kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve yargılama aşamasındaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, cezayı 15 yıla düşürdü.