Sıcaktan etkilenen kişinin kafa derisinde ‘sıcak ödemi’ oluştu

Zonguldak’ta kafasında oluşan şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya, nadir görülen ‘sıcak ödemi’ teşhisi konuldu.

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İstanbul’dan tatil için Zonguldak’a gelen ve iki gün üst üste nemli ve sıcak havada denize giden 33 yaşındaki Caner Arık, 23 Ağustos’ta kafasında büyük şişlik oluştuğunu fark etti.

AA’nın haberine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölümü’ne başvuran Arık’ın muayenesinde, saçlı derisinde genellikle el ve ayaklarda görülen ‘sıcak ödemi‘ tespit edildi.

Tedavi uygulanmadı

Alerji tedavisine yanıt vermeyince rahatsızlığı kötü huylu olmadığı için evine gönderilen Arık’a herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arık’ın kafa derisindeki sıcak ödeminin nadir olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Acil Tıp Uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil, şunları dedi: “Özellikle sıcak ödeminin ciddi tedavisi yok. Bu hastaya da sıcaktan kaçınmasını önerdik, günlük takip ediyoruz. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak.”