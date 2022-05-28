Sıcakta arabada bıraktığı dört köpek öldü: Gözaltına alındı

ABD’de dört köpeğini arabada bırakıp yemeğe giderek ölümlerine neden olan kadın gözaltına alındı.

Fotoğra: Volusia County Jail

Florida eyaletinde yaşanan olayda 25 yaşındaki Tesia White, hayvana işkence ve acımasız muamelede bulunmakla suçlanıyor.

New Smyrna Beach polisinin verdiği bilgiye göre arabasını park edip restorana öğle yemeğine giden kadın klimayı açık bıraktı ancak camlar kapalıydı.

İddiasına göre yemek sırasında gidip bir kez köpekleri kontrol etti ancak yaklaşık bir saat sonra yemeğini bitirip döndüğünde köpekler ölmüştü.

Dört köpekten ikisinin yavru olduğu belirtildi.

Olay raporuna göre polis White’ı kaldırımda “Köpek sahibi olamama izin verilmemeli” diyerek ağlarken buldu.

Hayvan koruma örgütü PETA verilerine göre 2021’de 59 evcil hayvan sıcak arabada bırakıldığı için öldü.