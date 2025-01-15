Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Meclis'te kabul edildi

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

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Kabul edilen kanun teklifine göre siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olacak.

Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunmasıyla güvenli bir siber uzay oluşturulması amaçlanacak.

Siber güvenlikle ilgili çalışmalar kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek.

Siber güvenlik tedbirlerinin hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas olacak.

Teklifin bazı esasları şu şekilde:

Siber güvenliğin sağlanmasında öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek

Siber Güvenlik Kurulu şu kişilerden oluşacak: Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlara siber saldırı düzenleyen veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara sekiz yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek

Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek

Siber saldırılara karşı koruma

Teklifle, geçen hafta kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görevleri tanımlanıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılması, siber saldırılara karşı korunması, gerçekleştirilen siber saldırıların tespiti ve muhtemel saldırıların önlenmesi için çalışacak

Başkanlık, bu kapsamda siber tehditlerle mücadele etme, siber tehdit istihbaratı elde etme, oluşturma ve paylaşmayla zararlı yazılım inceleme faaliyetlerini yürütecek.

Başkanlık ayrıca kritik altyapıların veri envanterini tutacak ve kritik altyapıların varlıklarına yönelik risk analizini yapacak.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurmak, kurdurmak ve denetlemek de Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görevleri arasında.

Kurum, siber güvenlik tatbikatları yaparak ‘SOME’lerin siber olay müdahale kabiliyetlerini ölçecek. Diğer ülkelerin müdahale ekipleriyle koordinasyon kuracak ve her türlü siber müdahale aracının geliştirilmesi için çalışacak.

CHP’li Çakırözer: Gazetecilik cezalandırılacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, teklifin ‘cezai hükümler ve idari para cezalarının uygulanması’ kısmındaki 16’ıncı maddeyle ‘gazeteciliğin cezalandırılacağını’ söyledi:

Çakırözer’in dikkat çektiği madde şu şekilde:

“Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef almak amacıyla veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturanlara veya bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.”

Çakır bu maddeyle ilgili X hesabından şunları yazdı:

“AKP Sansür Yasası’ndan sonra şimdi de ‘algı oluşturma’ suçuyla yine gazeteciliği cezalandıracak!

TBMM’deki Siber Güvenlik Kanunu ile ‘veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi algı oluşturma’ suçu oluşturuluyor! Suçu işleyenlere 2 yıldan 5 yıla hapis cezası var!”