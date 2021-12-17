Sibel Gökçe, tecavüzle suçladığı İbrahim Tatlıses’e tazminat ödeyecek!

Altın Kelebek’te aldığı ‘yaşam boyu onur ödülü‘ tepkilere neden olan İbrahim Tatlıses’in, kendisini tecavüzle suçlayan Sibel Gökçe’nin ‘itibarına ve onuruna zarar verdiğini’ öne sürerek açtığı tazminat davasında ikinci kez karar çıktı.

5 Aralık’ta düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde türkücü Tatlıses’e verilen ödül eleştirilmişti. Geçmişte kadınlara şiddet uygulamış, üstüne kadına şiddeti savunmuş Tatlıses’le ilgili geçmişteki haberler paylaşılarak Pantene için boykot çağrısı yapmıştı.

Şirket iki gün sonra Instagram hesabıdan yazılı bir açıklama yayınlayarak ‘ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetinin olmadığını’ ifade etmişti.

Oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe’nin sekiz yıl önce “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” demesi üzerine Tatlıses, Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Mahkeme açıklamaların ‘onuru ve itibarına zarar verdiğini’ öne süren Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul etmiş Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre her iki tarafın da itirazı üzerine Yargıtay’a taşınan karar, tazminat miktarı yönünden bozulması üzerine dava yeniden görüldü.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme, yine Tatlıses’i haklı buldu. Gökçe ile diğer davalıların 10 bin lira manevi tazminatı sekiz yıllık faiziyle birlikte Tatlıses’e ödemesine karar verildi.