SGK: EYT aylıkları 1 Mart’tan itibaren hesaplanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Kürşad Arat, “Bu yıl EYT ile 2,2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart’tan itibaren hesaplanarak yatırılacak” dedi.

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Ama daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.

Diğer yandan maaşların ne zaman bağlanacağı da merak konusu.

Hürriyet’e konuşan SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, maaş bağlanma sürelerinin uzayabileceği yönündeki uyarılara, “Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile maaşlar 1 Mart’tan itibaren hesaplanacak” yanıtını verdi.