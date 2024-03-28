SGK, emeklilere promosyon için 19 bankayla anlaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonu ödemeleri için protokol imzalanan 19 bankayı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zam bekleyen emeklilere kapıyı kapatmıştı.
31 Mart’taki seçim öncesi ters tepme ihtimali olan bu karara karşı banka promosyonu hamlesi devreye girmişti.
SGK’nın açıklamasında promosyon ödemelerinin yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği kaydedildi.
Ayrıca ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon verileceği belirtildi.
Bu kapsamda anlaşılan bankalar şöyle:
1. Akbank T.A.Ş.
2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3. Denizbank A.Ş.
4. Fibabanka A.Ş.
5. ING Bank A.Ş.
6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
7. Odea Bank A.Ş.
8. QNB Finansbank A.Ş.
9. Şekerbank T.A.Ş.
10. C. Ziraat Bankası A.Ş.
11. Turkish Bank A.Ş.
12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
16. Türkiye İş Bankası A.Ş.
17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.