Emeklilere 1000'er liralık ikramiye farkı ödemesi yarın başlıyor

Emeklilere verilen 1000’er liralık fark ikramiyesi yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Ramazan Bayramı’nda emeklilere verilmesi kararlaştırılan dört bin liralık ikramiyelerin üç bin lirasını hesaplara yatmış, kalan bin lira için ilgili kanunun Meclis’ten geçmesi bekleniyordu.
Teklif 27 Mart’ta Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.
SGK kalan bin liranın 3 Nisan’da yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ödeme takvimi şöyle:
- Maaşını 17-21 Mart arası alanlar SSK emeklileri 3 Nisan’da, 22-26 arası alanlarsa 4 Nisan’da
- Bağ-Kur emeklileri 4 Nisan’da
- Emekli Sandığı emeklileri 5 Nisan’da