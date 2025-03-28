Memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi yatırıldı

Memur emeklilerinin maaşı, bayram ikramiyesiyle birlikte hesaplara yatırıldı.
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 liralık zammın bayramdan sonra ödeneceğini duyurmuştu: “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir.”
Memur emeklililerin nisan maaşları bayramdan önce bugün hesaplarına yatırıldı. İkramiyelerinse 3 bin lirası ödendi.