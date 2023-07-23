Sezen Aksu’dan ‘ara sıcak’: Azıcık gülümseyelim istedim

Sanatçı Sezen Aksu, yeni albüm hazırlıkları sürerken ‘ara sıcak’ dediği yeni şarkısı ‘Kıra Döke’yi yayınladı.

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Sahnelere veda eden Aksu, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Yormayan, hafif bir şarkı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni şarkısını duyuran Aksu, şunları kaydetti:

“Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. ‘Kıra Döke’ insanı yormayan, hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim… Sezen”

Söz ve müziğin Sezen Aksu imzalı olduğu ‘Kıra Döke’ şarkısının düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait.

Kıra Döke’nin sözleri şu şekilde:

“Dedim bitmez ayrılıklar

Tutunmak zor, gitmek kolay

Defalarca, yıllarca boşuna

Kıra döke, kıra döke, kıra döke…

Kıra döke, kıra döke, kıra döke…

Yan yan derdine

Yan yan derdine…

Ne senin elinden bir şey gelir

Ne benim elimden

Ne ağırdır pişmanlıklar

Zehirlidir düşmanlıklar

Vedalarca, vedalarca boşuna

Kıra döke, kıra döke, kıra döke…

Kıra döke, kıra döke, kıra döke…

Yan yan derdine

Yan yan derdine…

Ne senin elinden bir şey gelir

Ne benim elimden”