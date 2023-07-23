Sezen Aksu’dan ‘ara sıcak’: Azıcık gülümseyelim istedim

Sanatçı Sezen Aksu, yeni albüm hazırlıkları sürerken ‘ara sıcak’ dediği yeni şarkısı ‘Kıra Döke’yi yayınladı.
Sahnelere veda eden Aksu, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Yormayan, hafif bir şarkı
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni şarkısını duyuran Aksu, şunları kaydetti:
“Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. ‘Kıra Döke’ insanı yormayan, hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim… Sezen”
Söz ve müziğin Sezen Aksu imzalı olduğu ‘Kıra Döke’ şarkısının düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait.
Kıra Döke’nin sözleri şu şekilde:
“Dedim bitmez ayrılıklar
Tutunmak zor, gitmek kolay
Defalarca, yıllarca boşuna
Kıra döke, kıra döke, kıra döke…
Kıra döke, kıra döke, kıra döke…
Yan yan derdine
Yan yan derdine…
Ne senin elinden bir şey gelir
Ne benim elimden
Ne ağırdır pişmanlıklar
Zehirlidir düşmanlıklar
Vedalarca, vedalarca boşuna
Kıra döke, kıra döke, kıra döke…
Kıra döke, kıra döke, kıra döke…
Yan yan derdine
Yan yan derdine…
Ne senin elinden bir şey gelir
Ne benim elimden”