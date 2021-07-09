Seyir halindeyken durdurulan kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain bulundu

İskenderun Körfezi’nde bir kargo gemisinde 176,6 kilogram kokain bulundu.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Mersin Limanı’ndan İskenderun Limanı’na giden yabancı uyruklu bir kargo gemisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Seyir halindeyken kontrollü şekilde durdurulup limana yaklaştırılan gemide, konteyner içinde gizlenmiş 161 pakete ayrılmış 176,6 kilogram kokain bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.