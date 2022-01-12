Seyir halinde kapısı açık dolmuştan düşen liseli yoğun bakımda; şoför serbest

Yerli aşı Turkovac’ın 3’üncü faz çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, aşının Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın CoronaVac aşısı kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyledi. Ancak aşının etkinliğine dair net bir oran verilemedi.