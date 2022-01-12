Seyir halinde kapısı açık dolmuştan düşen liseli yoğun bakımda; şoför serbest

Ankara’da seyir halinde kapısı açık olan dolmuştan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisinin yoğun bakımda tedavisi sürerken şoför adli kontrolle serbest bırakıldı.
AA’nın aktardığı bilgiye göre dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi’nden Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural’ın kullandığı dolmuş bir süre kapısı açık halde ilerledi.
Bu esnada ayakta duran yolculardan Helin Doğan açık kapıdan düştü.
Aracın üzerinden geçtiği Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan dolmuş şoförü Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, ‘konutu terk etmeme’ adli şartıyla serbest bırakıldı.
Kapının kapanmadığını görmemiş
Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek olaydan ‘üzüntü duyduğunu’ söyledi.
Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı. Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Doğan’ın araçtan düştüğü ve aracın liseli gencin üzerinden geçtiği yer alıyor.