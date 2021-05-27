Sevilay Yılman: ‘Ülkenin gündemi bir mafya babasının şahsi öfkelerinden yaptığı açıklamalarıdır’ demek ahmaklık

1 seneyi geçkin bir zamandır başa bela olan bir virüs yüzünden kepengini indirip kaldırmaktan perişan olmuş esnaf ayakta durabilme savaşı verirken ya da aylardan beridir işsiz olan bir baba ay sonu ödeyeceği kirayı nasıl ödeyeceğinin hesabını yaparken…

“Ülkenin gündeminin bir mafya babasının şahsi kızgınlıklarından, öfkelerinden hareketle başlatmış olduğu videolar serisi ile yaptığı açıklamalardır!” demek…

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En hafif deyimle ahmaklıktır!

Hiç kimse kusura bakmasın; ben ahmak değilim!

Elbette ki herkes gibi pür dikkat takipteyim olanı biteni…

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Sektirmeden izliyorum videolarını…

Ancak benim için bu kadar.

Çünkü yayınladığı o seri videolar ile gündem yarattığı düşünülen Sedat Peker denilince benim aklıma sadece bir dönem bu iktidara oy toplamak için düzenlediği mitingleri geliyor.

Ve o mitinglerinde muhaliflere ettiği sinkaflı küfürler…

Sevilay Yılman’ın yazısı