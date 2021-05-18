Sevilay Yılman: Şimdiden hazırlanın yeni bir tam kapatmaya

O adı bende saklı yetkili diyor ki; “Tahminlere göre bugünkü durum 1 ay filan idare eder. 1 ayın sonunda vaka sayıları yine 50 binin üzerine vurunca bir tam kapatma daha olur!”

Peki biz ne yapacağız?

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Dua edeceğiz değerli okurlarım.

Hep beraber ellerimiz havada; “Aşıııı… Aşıııı….” diye yalvaracağız Yüce Allah’a…

Çünkü eğer o kapatmada aşılanma oranımız yüzde 40’lara filan çıkarsa, yırttık!

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Çünkü ondan sonraki açılışımız daha bir rahat olurmuş.

Kısıtlama yine olurmuş ama en azından bugünkünden biraz daha serbestlik yaşanırmış.

Diyeceğim o ki; Şimdiden hazırlanın yeni bir tam kapatmaya…

Sevilay Yılman’ın yazısı