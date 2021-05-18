Sevilay Yılman: Şimdiden hazırlanın yeni bir tam kapatmaya

O adı bende saklı yetkili diyor ki; “Tahminlere göre bugünkü durum 1 ay filan idare eder. 1 ayın sonunda vaka sayıları yine 50 binin üzerine vurunca bir tam kapatma daha olur!”
Peki biz ne yapacağız?
Dua edeceğiz değerli okurlarım.
Hep beraber ellerimiz havada; “Aşıııı… Aşıııı….” diye yalvaracağız Yüce Allah’a…
Çünkü eğer o kapatmada aşılanma oranımız yüzde 40’lara filan çıkarsa, yırttık!
Çünkü ondan sonraki açılışımız daha bir rahat olurmuş.
Kısıtlama yine olurmuş ama en azından bugünkünden biraz daha serbestlik yaşanırmış.
Diyeceğim o ki; Şimdiden hazırlanın yeni bir tam kapatmaya…