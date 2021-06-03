Sevilay Yılman: Saçmalıklarınız yüzünden sürünmek zorunda kalan müzisyenler ne yapacak?

Ya müzisyenler?

Çok arkadaşım, dostum, tanıdığım insan var o sektörden. 1 seneyi geçkin bir zamandır tek bir defa bile iş yapamayan binlerce insan…

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Yemin ediyorum içler acısı durumdalar. Memleketi idare eden otoritelerin haberi var mı bilmiyorum ama intihar haberleri ile çalkalanıyor o alan.

Tamamı bir umutla beklediler 1 Haziran’ı.

Yaz sezonu hani… Tam da iş yapacakları sezon…

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Ne oldu peki?

Koca bir HİÇ!

“Konser yasak, eğlence mekanları yasak, düğünlerde çalıp söylemek yasak!”

Biliyorum yine duymayacaklar… Yine aldırış etmeyecekler ama ben hepsi adına, tamamının sesi olmak adına bir kere daha soruyorum!

Yasak, yasak, yasak anladık da!

Hiç değilse şu sorunun cevabını verin; “Sizin saçmalıklarınız ve üzerine koyduğunuz bu yasaklarınız yüzünden yerlerde sürünmek zorunda kalan bu insanlar ne yapacaklar?

Taş mı yesinler?

Sevilay Yılman’ın yazısı