Sevgilisini ailesiyle tanıştırmadan önce görgü kuralları kursuna yazdıran adam sordu: Pislik miyim?

Sevgilinin ailesiyle tanışmak başlı başına bir gerginlik nedeniyken bir adamın bu önemli görüşme öncesi kız arkadaşına yaptığı muamele tartışma yarattı.

Fotorğraf: Benigno Hoyuela/Unsplash (Temsili)

Reddit’te ‘Pislik ben miyim‘ bölümünde ismini vermeyen bir adam yaşadıklarını anlatarak akıl danıştı. Buna göre adam üç aydır birlikte olduğu sevgilisini ailesiyle tanıştırmaya karar verdi.

Ayrıcalıklı bir aileden geldiğini belirten adam buna karşılık kız arkadaşının ekonomik zorluklar yaşayan bir ailenin çocuğu olduğunu yazdı: “Sorun şu ki kız arkadaşım ailemin beklentilerini karşılayacak sosyal davranışlara sahip değildi. İlk kez durumu benden kötü olan bir kadınla birlikteyim. Bu nedenle onu ailemle çıkacağımız ilk yemek için hazırlamak istedim.”

Online bir görgü kuralları kursuna yazdırdığı sevgilisine durumu anlatınca sorun çıktığını ifade eden adam şunları söyledi: “Çok sinirlendi. Onunla olmaktan utandığımı iddia etti. Zengin bir kadınla evlenmem gerektiğini söyledi. Hatta beni herhangi bir ‘beyaz, ayrıcalıklı adam’ olmakla suçladı. Beni ırkla ilgili duyarsız olmakla suçladı.”

Neyse ki sevgilisi bu tepkisinde yalnız değildi; başka Reddit kullanıcıları da adamın hatalı olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı “Evet, pisliksin. Onu olduğu gibi kabul etmiyorsan neden birliktesin ki” diye yazarken diğer bir kullanıcı “Görgü bilmeyen sensin. O kadın senden daha iyisini hak ediyor” yorumunu paylaştı.

Bir başka kullanıcı da adamı haksız bularak şöyle devam etti: “Kız arkadaşın nedenini sana açıklamış. Ondan utanıyorsun. Ve buradaki nahoş ırkçı uslubunu fark edemiyorsan beyaz olmayan bir kadınla birlikte olmamalısın.”

Bir başka kullanıcı da ailesiyle konuşup fildişi kulelerine gerçek bir insanın gireceğini ve kendilerini gerçeğe hazırlamaları gerektiğini söylemesini önerdi.