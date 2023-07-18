Sevgilim İstanbul: Şehrin bambaşka halleri

İstanbul’un başrolde olduğu ‘Sevgilim İstanbul’ fotoğraf yarışmasının seçkileri Mecidiyeköy Sanat’ta ziyarete açıldı.

52 fotoğraftan oluşan sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı

Turizm Şube Müdürlüğü ve FOTON Derneği’nin işbirliğiyle düzenleniyor.

Binlerce fotoğrafçının gözünden yansıyan İstanbul’un bambaşka halleri Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan, Mehmet Turgut ve Tolga Volkan Aslan tarafından değerlendirildi.

Bu değerlendirme sonunda genel ve sosyal medya kategorilerinde ödüllendirilen altı fotoğrafın da aralarında olduğu 52 fotoğrafın sergilendiği ‘Sevgilim İstanbul’ Mecidiyeköy Sanat’ta, ağustos sonuna kadar ziyarete açık olacak.

İBB’nin ücretsiz etkinlik programlarına, İBB Kültür sosyal medya hesapları ve sitesinden ulaşılabilir.