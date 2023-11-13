Sevgi Soysal’ın yaşam öyküsü sahneye taşındı

BGST Tiyatro, yazar Sevgi Soysal’ın yaşam öyküsü ‘Seygi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor’ adlı oyunla sahneye taşıdı.

Yazarın 40’ıncı yaş gününde başlayan oyunda Sevgi Soysal, kanser tedavisi için gittiği Londra’da kendi yazdığı karakterler vasıtasıyla hem kendi geçmişine hem de memleketin tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Oyunda aynı zamanda Soysal’ın, ‘Tante Rosa’, ‘Yürümek’, ‘Şafak’, ‘Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu’ ve ‘Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’ gibi tanınmış eserlerinden izler ve karakterler de seyirciyi bekliyor.

Cumhuriyetin 25’inci yılından 50’nci yılına yolculuk

Cumhuriyet’in 25’inci yılından 50’nci yılına uzanan bu yolculukta Soysal arkadaşlığı, yoldaşlığı, aşkı, ısrarı, inadı, isyanı, yokluğu, çokluğu, zulmü, sevinci, kahkahayı, alayı hatırlarken hep ölümün kıyısında dolaşıyor ama yürümekten hiç vazgeçmiyor.

Bir kadının nasıl büyüdüğünü ve bir ülkenin nasıl dönüştüğünü hatırlarken hep gerçeklerden geçiyor yolu.

Duygu Dalyanoğlu’nun yazdığı, Aysel Yıldırım yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda ise Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan yer alıyor.

Kasım ve Aralık ayında oyunu izleyebileceğiniz tarih ve mekanlar: