‘Sevgi dolu bir baba’: Al Capone’un kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor

ABD’nin en ünlü mafya babalarından Al Capone’un eşyaları açık artırmayla satışa çıkıyor. Ailesi açık artırma sayesinde ‘yaralı yüz‘ün insani yönünü göstermeyi umuyor.

Fotoğraflar: Reuters

Chicago’nun ünlü ‘mafya babası‘ Al Capone 1946 Noel’inde eşi ve dört torununu Florida Palm Island’daki malikanelerinin rıhtımında yürüyüşe çıkarmıştı. Bu, Alcatraz’da yedi yıldan fazla vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis yattıktan sonra ailesiyle özgürlüğün tadını çıkaran adamın fotoğrafıydı. Onlar için Al Capone sadece babaydı.

Bu fotoğraf Capone ailesinin cuma günü açık artırmayla satışa çıkaracağı 174 parçadan biri. Silahlarından köstekli cep saatinlerine, mutfak eşyalarından mobilyalarına Al Capone’un sıradan bir insanın da sahip olabileceği eşyaları…

Patek Philippe köstekli saati 25-50 bin dolar (220- 440 bin lira) arasında satışta; favori Colt 45 tabancasının 150 bin dolara (1,3 milyon lira) alıcı bulması beleniyor.

Al Capone’un torularından 77 yaşındaki Diane Capone satış kararını kızkardeşleriyle birlikte aldıklarını anlatıyor. Yaşlanmaları ve evlerinin bulunduğu California’da sık sık yaşanan orman yangınları bu kararda etkili olmuş.

Diane Capone satışa çıkan eşyaların 1920’lerde Chicago’nun başına bela olan acımasız adam yerine, büyükbabasının insani tarafını ortaya çıkarmasını umduğunu söylüyor.

Ancak ABD’nin her eyaletinden ve 11 ülkeden 1000 kişinin kayıt yaptırdığı açık artırmada Witherell’s müzayede evi direktörünün verdiği bilgiye göre en çok ilgi çeken parçalar silahları ve gösterişli mücevherleri olmuş.

Diane Capone, insani yönüne örnek olarak Al Capone’un Alcatraz’dan oğlu Sonny Capone yazdığı, 50 bin dolara kadar alıcı bulması beklenen mektubu gösteriyor: “Çok hoş bir mektup.Çoğu kişinin hiç bilmediği bir yönünü gösteriyor. Bu kelimeler acımasız bir mafyanın elinden çıkmış değil. Bu kelimler sevgi dolu bir babaya ait.”