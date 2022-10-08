Sevda Karaca: Cumhurbaşkanı’nın hedefi LGBTİ+ ve kadınlara saldırılarla muhalefeti sindirmek

Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ diyerek kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanı grup toplantısında “Anayasa değişikliği yapalım” diye el yükseltmiş ve ek olarak “Aile kurumunu güçlendiren ilave değişiklikler de yapalım” demişti.

“Ailenin güçlendirilmesi” lafzı altında yeni bir saldırı paketi geleceğini, geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak zaten tahmin etmiştik.

Nitekim Çekya ziyareti dönüşünde sorular üzerine “Aile filan hepsi bu işin içinde” dediği adımlarla, LGBTİ’lere yönelik nefret kampanyasına, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılara sırtını yaslayarak muhalefeti sindirme, yeni saldırıların zeminini güçlendirme hedefi olduğunu alenen ortaya koydu.

Sevda Karaca’nın yazısı