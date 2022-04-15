Sevda Karaca: Beş-17 yaşındaki çocuklar ev geçindirmek için çalışmak zorunda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Politika Çalışmaları dergisinde yayımlanan “Yoksulluk, damgalama ve utanma” çalışması yoksul çocukların okul ortamında “Arkadaş edinmede zorluk, utanma ve sosyalleşmede zayıflık” yaşadığını gösteriyor. Çocuklar yoksulluklarından utandıkları için arkadaş bile edinemiyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocuk sayısı 2002’de 12 bin 75’ken 2019’da 198 bin 97’ye yükseldi. Kamu Denetçiliği Kurumunun 2021 verilerine göre ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayandı. Ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuklar!

TÜİK’in 2019 rakamlarına göre 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin! Gerçek rakamlar bunun kat kat üstünde. Çalışan çocuklara “Neden?” diye sorulduğunda ilk cevap hane halkının geçimine yardım etmek oluyor. 5-17 yaşındaki çocuklar ev geçindirmek için çalışmak zorunda! İSİG Meclisinin geçtiğimiz yıl haziran ayı raporuna göre, son 8 yılda en az 513 çocuk, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Sevda Karaca’nın yazısı