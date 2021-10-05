Servet vaadiyle dolandırılan adam bu kez ‘Suçüstü yakalayacağız’ diyenlere para kaptırdı

Isparta’da, üç yıl önce servete ortak olma vaadiyle dolandırılan ve bu nedenle eşiyle arası bozulan adam bu kez de, “Sizi dolandıranları bulacağız” diyenlere kandı.

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Aksu ilçesinde yaşayan dört çocuk babası Mehmet Duvar’ın (71) hayatı üç yıl önce evine gelen tanımadığı iki kişi nedeniyle altüst oldu. ‘Tanrı misafiri’ olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar’a, onu 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi.

Daha sonra Duvar’a içinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren iki kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

Şehir dışına çıkan bu kişilerin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.’dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı.

Önce Eğirdir savcılığı, sonra Isparta başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

Hukuk mücadelesini sürdüren Duvar’ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşinin evden kovması üzerine Dudu Duvar iki katlı evin birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip orada yaşamaya başladı. DHA’nın aktardığına göre çift 2018 yılından bu yana konuşmuyor.

Üç gün önce çiftin dolandırılma hikayesinin basın yansımasının ardından dün Duvar’ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, “Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın” diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi.

Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı: “Pazartesi saat 14:00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs ‘Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın’ dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine ‘komiserim‘, ‘başsavcım‘ diye hitap eden üç-dört kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda, ‘Parayı çektin mi‘ diye sordular. ‘Hemen PTT önüne git orada ATM’ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız’ dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum.”

Yapılan incelemede Duvar’ın yatırdığı paranın Bursa’da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşinin henüz haberi yok

Yine dolandırıcıların hedefi haline gelmekten çok üzgün olduğunu söyleyen Duvar “Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor” dedi.

Bu arada Duvar üç yıldır konuşmadığı eşinin son olaydan henüz haberinin olmadığını belirtti.