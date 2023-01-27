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Yaramazlara biraz batar!

Sertaç Eş: Kılıçdaroğlu’nun kurmaya çalıştığı denge

Kılıçdaroğlu’nun lehine oluşturmaya çalıştığı son denge ise Türk siyasetini hedefliyor. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı konusu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi konusundaki yaklaşımları bunun göstergesi. Bazı ülkücülerle konuştuğumuzda, partisiz kalan bir kitlenin Kılıçdaroğlu’nun sıcak yaklaşımı nedeniyle CHP’ye yöneleceklerini söylüyorlar. Bir yandan ülkücü oylar bir yandan HDP oyları… Bir de yarın Konya’daki programın hedeflediği muhafazakâr kitle var. Kılıçdaroğlu’nun kurmaya çalıştığı denge etkinlik kazanır büyürse muhalefete iktidar yolu görünebilir.

Sertaç Eş’in yazısı


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