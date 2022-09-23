Sertaç Eş: İtirazlar aday sonrası düzenlemeler için

“Ya adayız ya da adayız. Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Bu farklı sorunları beraberinde getirir” diyor bir danışman… Millet İttifakı ve 6’lı yapının tarafları, şu anda bu konuya odaklanmış durumdalar. Aslında kimse, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmiyor. İtirazlar aday sonrası düzenlemeler için. Bir pazarlık yürüyor. Hatta pazarlık içinde pazarlıklar var. Parti adına pazarlık yapan görevliler var, parti içinde kendisi ve grubu adına birebir ya da aracılarla pazarlık yapanlar var.
SON HABERLER
Kaş’taki yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında dün çıkan yangın … Devamı...
Japonya turist kısıtlamalarını kaldırıyor
Pandemi nedeniyle iki yılı aşkın bir süredir sınırları yabancı turistlere … Devamı...
Okul bahçesinde hayatını kaybetmişti: 12 yaşındaki Samet’le kavga eden 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir ortaokulda fenalaşıp hayatını … Devamı...
Tüketici ve konut kredisinde yeni düzenleme: Sigortasız plan da teklif edilecek
Tüketici kredisi sözleşmeleriyle konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı … Devamı...
Aile bakanı, ‘hükümetin değerlerini’ anlattı: Eşcinselliği normalleştiremeyiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümetin değerleri olduğunu … Devamı...
TOKİ’den millet bahçesine dört yılda 7,6 milyar lira: ‘Afet’ harcamasını üçe katladı
ALTAN SANCAR [email protected] @altansancarr Orta ve alt … Devamı...
Suriye açıklarında göçmen botu battı: 53 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Akdeniz kıyısında yer alan Tartus şehri açıklarında ilerleyen … Devamı...
2022 sonbahar ekinoksu ve önümüzdeki altı ay
NESLİHAN KAZDAL [email protected] uranes.org Uzun bir aradan … Devamı...
Dokuz yılda bir arpa boyu: Gezi’de Aydoğan’ı yaralayan polisler yine ifade verdi
CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Gezi Parkı … Devamı...
Ormanlara ve milli parklara ‘tesis’ yapılmasının önü açıldı
Orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarıyla tescili mümkün olan … Devamı...