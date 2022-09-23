Sertaç Eş: İtirazlar aday sonrası düzenlemeler için

“Ya adayız ya da adayız. Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Bu farklı sorunları beraberinde getirir” diyor bir danışman… Millet İttifakı ve 6’lı yapının tarafları, şu anda bu konuya odaklanmış durumdalar. Aslında kimse, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmiyor. İtirazlar aday sonrası düzenlemeler için. Bir pazarlık yürüyor. Hatta pazarlık içinde pazarlıklar var. Parti adına pazarlık yapan görevliler var, parti içinde kendisi ve grubu adına birebir ya da aracılarla pazarlık yapanlar var.

Sertaç Eş’in yazısı