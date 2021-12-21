Sert çekilen gram altında oynaklık 150 liranın üstüne çıktı

Gram altın Türk Lirası’nda 1983’ten beri yaşanan en büyük kazanç sonrası 635 liraya kadar çekildi. Piyasa açılışıyla birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren altında fark 150 liranın üstüne çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar kurunun dün gün içinde 18,36 seviyesine kadar tırmanmasıyla gram altında 1060 lira ile tarihi zirve görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TL’yi özendirici önlemlerin açıklanması sonrasında dolardaki sert çekilmeyi gram altın da takip etti.

Altın 650 liranın altına inerken piyasa açılışıyla birlikte yeniden 810 liralı seviyeler görüldü. Gün içindeki fiyat farkı ise 150 liranın üstüne çıktı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1800 doların altında hareket ediyor.

Ne oldu?

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen yaptığı faiz indirimleri sonrası dolar kurunda sene başından bu yana yüzde 140 yaklaşan bir artış oluşmuştu. Hükümet dün TL’yi korumak adına mevduat faizlerinde kalanlara dolar kurunda yaşanan artışla oluşabilecek kaybı Hazine’den ödemeyi vadetti. İktidar cephesi söz konusu hamleyle 2001 krizinden bu yana ilk kez yüzde 60’ları aşan döviz mevduatlarının çözülebileceğine inanıyor.

Bazı ekonomist ve iktisatçılara göre ise sistem aslında ‘örtülü bir faiz artışı.‘

1970’li yıllarda da yapılan DÇM (dövize çevrilebilir mevduat) uygulaması yüksek enflasyona neden olduğu nedeniyle bitirilmişti.