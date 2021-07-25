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Yaramazlara biraz batar!

Serpil Yılmaz: Ülke dışına çıkan toplam 300 milyar dolar kimlerin hesabında?

Bu haftanın sorusu “Ülke dışına çıkan toplam 300 milyar dolar, kimlerin hesabında?”

Başak Kaya’nın 24 Temmuz tarihli SÖZCÜ’de yer alan haberinden yola çıkıyorum…


CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Bir araştırmaya göre 2016-2019’da en az 300 milyar dolar yurtdışına kaçtı” diyor.

Bazı iş insanları bu rakamın 500 milyar doların altında olmadığını da ekliyor.

Sivil toplum kuruluşu “Etkin Dünya Akademisi” toplantısında konuşan Kuşoğlu’nun yaptığı hesaplama şöyle:

Afrasia Bank New World Wealth’in araştırmasına göre, 2016-2019 arasında Türkiye nüfusuna oranla dışarıya servet çıkan birinci ekonomi. Araştırmaya göre, 1 milyon dolar ve üstü 17 bin 100 hesap dışarı kaçmış. Ortalama 10 milyondan baz alsak 170 milyar dolar yapar. İlave çıkışlar söz konusu. Yani yurtdışında en az 300 milyar dolar var.”

Serpil Yılmaz’ın yazısı

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