Serpil Yılmaz: İki kuruluşun AKP’yle yakınlığı sır değil

Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olması New York’ta yapılan organizasyonu parti/siyaset ile ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor. Erdoğan onuruna düzenlenen yemeğin ana sponsorları, 2016 yılında Amerika’da kurulan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) kuruluşlarıydı. Her iki kuruluşun da AKP’yle yakınlığı sır değil. Öyle ki TASC’nin geçtiğimiz haziran ayına kadar başkanlığını Erdoğan’ın kuzeni ve TÜRKEN Vakfı eski Başkanı Halil Mutlu yürütüyordu. Mutlu’nun yerine Amerika’da inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı Melih Bektaş geçti.

Serpil Yılmaz’ın yazısı