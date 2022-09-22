Serpil Yılmaz: Bürokrasi Nebati’nin kellesini istiyor

Borsa İstanbul’da (BİST) kamu bankaları hisselerinde 5 Temmuz-13 Eylül tarihleri arasında “manipülasyon” şüphesi doğuran fiyat hareketlerine müdahale edilmemesinin faturası kime çıkacak? Siluetler belirmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile BİST ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yönetimi arasında derin bir hesaplaşma yaşanıyor. Borsaya yatırımcı çağırırken bülbül kesilen Nebati’nin koltuğu sağlam görünmüyor. Sorumluluğu ekibinin üzerine mi atacak, affı mı istenecek “yakın zamanda” öğreniriz.
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