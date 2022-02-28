Serkan Korkmaz: İlk penaltı kararı çok ağırdı ama ikinci penaltı kararı doğruydu

Göztepe’de iki hayati penaltı atan Gomis ayağının tozuyla kazandırdığı penaltıyı kaçırınca Nef Stadyumu’nda gerilim iyice arttı. Maçın bitimine daha yarım saat vardı. On dakikalık stresin ardından Galatasaray bir penaltı daha kazandı bu kez Babel affetmedi.

Hakemin ilk penaltı kararı çok ağırdı ama ikinci penaltı kararı (bence) doğruydu. Van Aanholt dar alanda şık paslaşmalarla çok şık bir gol daha atarak skoru 3-2’ye getirdi.

Son iki maçını düşme tehlikesi yaşayan rakiplerine karşı güç bela kazansa da bir kez daha anladık ki; Galatasaray için bu kadro ve bu oyunla her maç çok ama çok zor.

Serkan Korkmaz’ın yazısı