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Yaramazlara biraz batar!

Serkan Akcan: Pereira’nın 16 yaşındaki Arda’yı sokması alkışlanacak bir cesaretti

Bunun üstüne Pereira 73’te Ferdi’nin yerine Serdar Aziz’i oyuna sokarak sahada 4 stoperle 3’lü savunmaya devam etti, Szalai sol kenarda Nazım sağ çizgide hücuma genişlik verdi. 2005’li Arda Kim’in yerine girdikten 2 dakika sonra topu Zajc’a taşıyıp asist yaparak Pereira’nın tercihlerini işler hale getirdi. Helsinki maçı 0-0 giderken Muhammed’i oyuna alan Pereira’nın yine sıkışan ve 0-0 giden Antalya maçının 87. Dakikasında 16 yaşındaki Arda’yı sokması alkışlanacak bir cesaretti doğrusu.

Serkan Akcan’ın yazısı


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