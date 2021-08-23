Serkan Akcan: Pereira’nın 16 yaşındaki Arda’yı sokması alkışlanacak bir cesaretti

Bunun üstüne Pereira 73’te Ferdi’nin yerine Serdar Aziz’i oyuna sokarak sahada 4 stoperle 3’lü savunmaya devam etti, Szalai sol kenarda Nazım sağ çizgide hücuma genişlik verdi. 2005’li Arda Kim’in yerine girdikten 2 dakika sonra topu Zajc’a taşıyıp asist yaparak Pereira’nın tercihlerini işler hale getirdi. Helsinki maçı 0-0 giderken Muhammed’i oyuna alan Pereira’nın yine sıkışan ve 0-0 giden Antalya maçının 87. Dakikasında 16 yaşındaki Arda’yı sokması alkışlanacak bir cesaretti doğrusu.
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