Serkan Akcan: İtalyanlar tutkuyla, Danimarka ’92 ruhuyla’ ilerliyor

İtalyanlar’ın tek bir yıldızları yok ve kadro yıldızlığıyla ilerliyorlar. İspanya’nın topa sahip olması yetmez. Favorim İtalya…

İtalyanlar’ın tutkuları sahaya çıkarken hissediliyor. Mancini’nin futbol planı da bu tutkuyla bezenmiş halde. Sadece tek bir yıldızları yok, kadro yıldızlığıyla ilerliyorlar. Daha önceki turnuvaların aksine akıcı bir hücum düzenleri var. (…)

İngilizler, 2020’nin en iyi savunmasına sahip. Favori elbette İngiltere ama Danimarka da plajdan gelip şampiyon olan ‘92 ruhuyla’ ilerliyor.

Serkan Akcan’ın yazısı