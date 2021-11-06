Serkan Akcan: Avrupa’da kötü gidiyor, morali bozuk gibi argümanlar geçerli sayılmaz

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi performansı, camia açısından umut kırıcı görülebilir. Ne var ki Beşiktaş bu sezon kaybettiği her Avrupa haftasının ardından ligde oynadığı maçları Galatasaray derbisi de dahil kazandı. Yani Avrupa’da kötü gidiyor, morali bozuk gibi argümanlar Sergen Yalçın ve futbolcuları için geçerli sayılamaz. Trabzonspor ile oyun yapıları benziyor olsa da rakip sahaya yerleşip set oyunundan gol çıkarma konusunda Beşiktaş hâlâ ligin en iyisi. Batshuayi’nin yokluğunda Sporting karşısında Larin ve Kenan Karaman’ın top kayıpları neticesinde Beşiktaş’ın atak süreleri kısalmış ve ekstra geri koşularla tüm kadro yıpranmıştı.
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