Şerif yardımcıları birkaç gün arayla intihar etti; geriye altı haftalık oğulları kaldı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan iki şerif yardımcısı bir çift birkaç gün arayla intihar etti. Geriye altı haftalık oğulları kaldı.

Fotoğraf: Facebook

St Lucie bölgesinde görevli şerif Ken Mascara, Kasım 2019’dan beri çalışan yardımcısı Clayton Osteen’in (24) 2 Ocak’ta hayatını kaybettiğini, oğlunun annesi olan diğer yardımcısı, Şubat 2020’den beri görev yapan kız arkadaşı Victoria Pacheco’nun (23) Osteen’in ölümünden sonra intihar ettiğini açıkladı.

Mascara, “Bu iki genç, hırslı, yetenekli insanı beraber çalıştığım mükemmel insanlar grubunun bir parçasıydı. Çok üzgünüm. Kolluk kuvvetinin süper insanlar olduğunu düşünmeyin. Onlar da herkes gibi insanlar” dedi.

Mascara’nın açıklamasında, yılbaşı akşamı alınan ihbar sonucunda gidilen evde o gün görevli olmayan Osteen’in kendisine ateş etmiş halde bulunduğu, hastaneye kaldırıldığı ve ailesinin, beyin ölümü gerçekleştikten sonra, 2 Ocak’ta, yaşam destek ünitesinin kapanmasını kararlaştırdığı anımsatıldı. Pacheco’nun ise ne zaman intihar ettiğine dair bilgi paylaşılmadı.

‘Jayce’ adlı bebeğin bakmını Osteen’in kendisi de polis teşkilatında çalışan erkek kardeşinin üstleneceği belirtildi.