Serhat Gürleyen: Kaçınılmaz olarak ekonomi politikalarının normalleştirilmesi gerekiyor

Seçim sonuçlarından bağımsız olarak Türkiye’nin ekonomi politikalarında U dönüşü bekliyoruz. Enflasyon, ödemeler dengesi, rezervler gibi kilit göstergeler alarm sinyalleri veriyor.

Mevcut yönetim ile devam edilirse gerçeği kabullenme biraz daha uzun sürebilir. Ama kaçınılmaz olarak ekonomi politikaların normalleştirilmesi gerekiyor.

Bir yıldan daha kısa sürede yapılacak yerel seçimler ve finansal istikrarsızlık riski Türkiye’nin tam anlamıyla ortodoks politikalara geçmesini engelliyor.

Ancak gelişmekte olan ülke tecrübeleri enflasyondaki artışın gerisinde kalan para politikası uygulamalarının başarılı olmadığını gösteriyor.

Kapalı Çarşı ile Merkez Bankası kuru arasında yüzde 8’e ulaşan makas kur üzerinde ciddi baskı oluştuğunu gösteriyor. Haziran ayında yüksek dış borç servisi nedeniyle kur üzerinde baskı devam edecek. Seçim sonuçlarından bağımsız kur üzerinde biriken yüzde 10- yüzde 15’lik baskının alınması gerekiyor.

Serhat Gürleyen’in yazısı