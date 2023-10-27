Şeref Oğuz: Yurtdışından paranın zor geleceği anlaşıldı

TCMB Faizi 500 baz puan artırdı. Filistin- İsrail çatışması sonrasında faizde daha az artış bekleniyordu. Benim beklentim ise piyasayla paralel, 500 baz puandı. Ekonomi yönetimi sermaye çekmek için faiz kartını kullanmaktan çekinmedi. Bir bakıma; “ faizleri sürekli artırıyoruz, ne olur artık gelin” dedi.

Ama buna rağmen yabancı gelmiyor. “Biraz daha bekleyelim” diyor. “İyisiniz hoşsunuz da faiz artımı dışında her şey dilinizde, icraatınız yok” tereddütü içindeler. Kısaca, somut icraat bekliyorlar. Tıpkı iç piyasadakilerin beklediği gibi. Şimdi soru şu; acaba Naci Ağbal sendromu giderilse, gelirler mi?

Bence yine gelmezler. Zira yabancı bir yandan kazanacağına bakarken diğer yanda yatırdığını geri alacağından emin olmak istiyor. Önceki bakanın “kötü sürprizlerini” yeniden yaşamak istemiyor. Anayasaya “MB başkanı görevden alınamaz” maddesi konsa da “güven duymaya yetmez” diyorlar.

Faiz artışı karar metnine bakıyoruz; “enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana dek, parasal sıkılaştırma; gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli güçlendirilecek.” Bunun bir anlamı da hala enflasyonu körükleyen harcama eğilimi olduğudur. Belli ki Merkez; dış kaynaktan umut kesmiş.

Şeref Oğuz’un yazısı