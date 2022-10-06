Şeref Oğuz: Üniversiteler, işsizliğin saklandığı park alanlarıdır

Umberto Eco’nun bir tespiti var; “modern üniversiteler, işsizlik sorununun saklandığı park alanlarıdır.” Özellikle de bizim gibi ülkelerin üniversiteleri tam da böyledir. İşsizliği, pekâlâ buralarda saklayabilirsin. Diploma fabrikası okullar, işsizler antreposu gibi… Mezun ettiğin zaten işsiz kalacak.

Bu gerçek, itiraf edilmese de yaşanıyor artık. Üniversite yöneticilerinden aldığım şikâyetlere bakıyorum; kaydını donduran mı ararsın, 4 yıllık okulu 2’nci yılında terk eden mi… Hatta işsizliğini saklamak için lisansüstü programlara yazılmak ve öğrenci kimliğini koruma gayretleri…

Şeref Oğuz’un yazısı