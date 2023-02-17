Şeref Oğuz: Tedbirler borsada ters etki yaratabilir

Mark Mobius, depremin yarattığı kayıpları telafi etmek için sermaye piyasalarına yönelik getirilen tedbirlerin piyasada ters etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Piyasa aktörleri para kazanmak ister ve hacim yaratmaya çalışır. Bu yapılan destekleri de fırsat olarak görüp piyasaları maniple etmeye çalışanlar çıkacaktır. Onca alınan tedbir heba olmamalı.

Sıfır risk var mıdır?

Yoktur. Ancak hızlı kazanılan para, hızlı kaybedilir. Borsadaki düşüş ve çıkışlardan çok fazla etkilenmemek için uzun vadeli bakmalı ve yatırımcı olmalı. Aksi takdirde yatırımcılar köpek balığı hedge fonların yemi olmaktan kurtulamaz. Siz ne kadar paket açıklarsanız açıklayın; kurallara tam riayet etmezseniz, tüm yardım paketleriniz heba olur. Hem de yatırımcılar ziyanda kalır.

Şeref Oğuz’un yazısı