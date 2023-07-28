Şeref Oğuz: Tarımda geriatri yaşanıyor

Tarımda geriatri yaşanıyor. Gençler tarım sektörü ile uğraşmak istemiyor. Köyleri terk ediyor. Tarım arazileri yaşlıların inisiyatifine, gayretine terk ediliyor. Orada da ne yapılabilirse o aktive ediliyor.

Tarım sanki utanılacak bir şeymiş gibi; “Efendim zengin olmak için bilişimde teknolojide üretici olmak bize yeter” gibi tuhaf fantezilere saplanıyoruz. Tarımda kendi hazinemizin dilencisi olduk. Kendine yeter ülke idik, şimdi gıdada dışa bağımlıyız. CENNET vatan; eğer üretmez isen CİNNET vatan oluverir.

Şeref Oğuz’un yazısı