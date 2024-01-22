Şeref Oğuz: Selçuk Bayraktar’ın Koç’u bile geride bırakarak vergi rekortmeni olması manidar

Vergi rekortmenimizin savunma sanayiinden çıkması, bu alandaki ekonomik yetkinliğimizin ispatıdır; üstü örtülemez bir başarı bu… Selçuk Bayraktar’ın 564 milyon lirayla Koç’u bile geride bırakarak vergi rekortmeni olması manidar. Görünen o ki savunma sanayii, ekonominin belkemiği haline gelmiş…

Uçak, denizaltı, savaş gemisi gibi alanlarda savunma sanayiinin güçlendirilmesi gerekliliği açıkça ortada. Ancak SİHA, SİDA yeterli mi? Teknolojik gelişmelerin sadece İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) dışına taşınması gerekiyor. Misal kendi F35’imiz, S400’ümüz gibi…

Şeref Oğuz’un yazısı