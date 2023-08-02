Şeref Oğuz: Seçimden önceki son durak olan Aralık’ta ortodoks molası verilecek

Bütçe açığı; ‘şimdilik’ 1,1 trilyon lira. Seçimden önceki son durak olan Aralık’ta ortodoks molası verilecek zira geri alınması gereken İstanbul, Ankara gibi belediyeler var ve yerel seçimin finansmanı için para gerekiyor. Bu paranın adresi; genel seçimde cebine para konulan seçmenin ta kendisi…

Kamu harcamalarında en ufak bir ortodoks emaresi yok. Göstermelik tasarruf genelgesi var ama hiçbir kamu görevlisi altındaki lüks makam aracından, fiyakalı ofis binasından feragat etmek istemiyor. Vatandaş, ortodoksla cebi boşaltılırken kamu; heterodoks ruhu ile doludizgin harcıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı