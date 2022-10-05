Şeref Oğuz: Merkez Bankası’nın düşüremediği enflasyonu TÜİK düşürebilir

Hâlbuki TCMB Kuruluş Kanunu 4’ncü maddesi; “TCMB’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka temel amacıyla çelişmedikçe ülkenin kalkınması için uygulanacak politikaları da desteklemeye çalışmaktadır” der bize. Özetle, enflasyondan daha önemli bir işin yok diyor kanun.

Gel gör ki bu görevini zaman içinde başka bir kuruma; TÜİK’e devretmiş bulunuyor. Öncelikle bağımsızlığını kaybetti ve faizi, siyasi otoritenin emir ve komutası doğrultusunda sadece tek yönde ve talimata bağlı olarak indirme görevine kilitlendi. Sonra da para basmaya yoğunlaştı.

Peki, TÜİK’e nasıl devredilir bu görev?

Tabiat boşluktan nefret eder. Ekonomi yönetimi de öyle. Merkez’in terk ettiği görevi biri üstlenecekti ve bu, Türkiye İstatistik Kurumu oldu. Zaten enflasyonu kendisi ölçmüyor muydu? O halde Merkez’in düşüremediği rakamı o düşürebilirdi. Tıpkı faizde olduğu gibi siyasetin sipariş edeceği rakamı, bir şekilde yönetebilecek politika (!) araçları elinde.

Şeref Oğuz’un yazısı