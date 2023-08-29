Şeref Oğuz: Kur Korumalı Mevduattan para çıkacak mı?

Kur Korumalı Mevduattan para çıkacak mı? Aslında bunu anlamak için piyasayı izleyeceğiz. Ancak bundan daha önemli soru, KKM’den çıkan paranın, nereye gideceğidir. Özellikle rekor faiz artışı ile KKM kararını takdim-tehir (visa versa) yapmışken… Önce faizi artırıp sonra KKM kararı çıkmalıydı.

Ancak bu sayede KKM’den salınan paranın TL mevduatına yöneltilmesi için piyasa şartlarının oluşturulacağı izlenimi verilebilirdi. Altyapısı yeterince düzenlenmeden alınan KKM kararını ben, kendi iş yapma kültürümüzün temel kodlarına bağlıyorum; “önce ateş edip sonra nişan almak…”

Şeref Oğuz’un yazısı