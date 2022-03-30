Şeref Oğuz: KDV’nin inmesi ancak enflasyon oranının tek haneli olduğu zamanlarda işe yarardı

Tüketici enflasyonun %50, üreticinin üç haneli olduğu ortamda, KDV indirimleri vatandaşı rahatlatır mı? Evet demeyi çok isterdim ama KDV’nin pek çok üründe %18’den %8’e inmesi, ancak enflasyon oranının tek haneli olduğu zamanlarda işe yarardı, hayat pahalılığına karşı soluk aldırabilirdi.

Bu indirimleri etiketlerde göremeyecek miyiz? Misal bebek bezi 70 lira idi ve KDV’sindeki düşüşten sonra 64 lira oldu. Vergi düşüşünün faydasını görmedik mi? Şüphesiz bir iki haftalığına gördük. Zaten piyasa; denetim tehditleriyle etiketlerini mecburen ayarlamak zorunda kalıyor.

Fakat sorun şudur ki bu durum sürdürülebilir değildir, sağlanan vergi vazgeçişleriyle sadece bazı sektörlere avantaj sunulmuştur. O da %10 civarında beklenen mart enflasyonuyla birlikte eriyip gidecektir. Hatırlayın; gıdada KDV %1’e inmiş ve 7 puanlık rahatlama anında buharlaşmıştı.

Misal nisan’da TÜFE %60’a, ÜFE %110’a vardığında indirecek KDV kalmamış olacak. Misal gıdadaki KDV’yi %1 yerine sıfır yapsak, etiketlere faydası olmaz.

Şeref Oğuz’un yazısı